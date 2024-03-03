الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات شهر رمضان 2024| اعرف رحلة الحشاشين حول العالم من واقع البرومو

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

لقى مسلسل الحشاشين اهتماما كبيرا من قبل عشاق الدراما الرمضانية، قبل طرحه على شاشات المتحدة، والمقرر عرضه في السباق الدرامي والرمضاني في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات شهر رمضان 2024

ازدادت مؤشرات البحث عن مسلسل الحشاشين بعد طرح برومو المسلسل، والذي ضم مشاهد جرى تصويرها بتقنيات متطورة، وإخراج عالمي للمخرج بيتر ميمي.

وجاءت كلمات "برومو مسلسل الحشاشين" و"حسن الصباح" (بطل المسلسل) كأكثر الكلمات بحثًا عن "الحشاشين"، الذي سيجري عرضه في شهر رمضان المقبل.

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مسلسلات رمضان 2024.. عرض الحشاشين لـ كريم عبد العزيز في أمريكا

 رحلة الحشاشين حول العالم 

تعد جماعة الحشاشين من الظواهر التاريخية التي أثارت اهتمام الباحثين والمؤرخين على مر العصور، يعود تاريخ هذه الجماعة إلى العصور الوسطى، حيث نشطت في المناطق الجغرافية المختلفة مثل إيران وسوريا.

مسلسلات شهر رمضان 2024

تأسست جماعة الحشاشين في القرون الوسطى تحت قيادة الإمام الحسين الصباح، واتخذوا من القلاع والمعاقل الجبلية مقرًا لهم، كان لديهم نظام ديني وسياسي فريد، حيث كانوا يعتبرون زعيمهم إمامًا معصومًا.

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD

أبطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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