مسلسلات رمضان 2024.. عرض الحشاشين لـ كريم عبد العزيز في أمريكا

حصلت منصة سلينج الأمريكية على حقوق عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز خلال شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل الحشاشين مترجم

ويعرض مسلسل الحشاشين مترجم بأكثر من لغة.

وروجت منصة سلينج الأمريكية لمسلسل “الحشاشين” بنشر البوستر الدعائي له والذي يتصدره النجم كريم عبد العزيز.

مسلسل الحشاشين

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين في إطار الحملة الدعائية للعمل.

وحقق برومو مسلسل الحشاشين أصداء واسعة بين الجمهور حيث تخطت نسبة مشاهدته المليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض على dmc وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل الحشاشين تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أما عن أصل طائفة الحشاشين، فقد اختلف المؤرخون حول أسباب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فعزاه البعض إلى الحشيش الذى كان مقاتلو هذه الجماعة يتعاطونه، أما البعض الآخر، فعزوا التسمية إلى أن الأصل الاشتقاقى لكلمة الحشاشين هو Assassin، أى "القتلة" أو "الاغتياليون" وهى تسمية كان يطلقها الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم، ويقال أيضًا، إن سبب التسمية يعود إلى كلمة "المؤسسين" نسبة إلى تأسيس قلعة ألموت.