الإثنين 04 مارس 2024
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أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالباشاميل
الكوسة بالباشاميل

يتسأل عدد كبير من السيدات عبرمحرك البحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بأفضل أنواع الاكلات خلال شهر رمضان وذلك من أجل معرفة أفضل الأكلات التى يمكن تنفيذها ضمن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، وذلك من أجل معرفة الأكلات المميزة التى يمكن تنفيذها والاعتماد عليها لإبهار عائلتهم بأكلات مختلفة ومميزة.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل 

ونوضح فى السطور التالية طريقة عمل الكوسة بالبشاميل ضمن أفكار إفطار شهر رمضان 2024.

مقادير عمل الكوسة بالبشاميل

المكونات :

نصف كوب من الزيت.

10 حبات من الكوسة.

4 أكواب حليب. 

6 ملاعق كبيرة دقيق.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الحشوة﻿:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

 نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

 ربع ملعقة صغيرة هيل.

 ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

عود قرفة.

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طريقة تحضير الكوسا

قومي من تقطيع الكوسة إلى شرائح.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

أضف شرائح الكوسا إلى صينية مناسبة للخبز، ورشها بالزيت من الجانبين.

اخبزها في الفرن لمدّة 10-15 دقيقة.

اقلب الكوسا على الجانب الآخر، واتركها 10 دقائق لتصبح طريّة.

الطريقة الصحيحة لحشوة اللحمة:

سخنى وعاء جيدا، ثم ضيفي البصل المقطع صغيرا.

ضيفي اللحم والبصل والملح والفلفل والهيل والقرفة.

قلبهم معا لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج اللحم تمامًا.

الطريقة الصحيحة لتحضير البشاميل

حضري وعاء على النار.

سخني الزبدة على النار حتى تذوب.

أضفي الدقيق واخلطي مدة 5 دقائق.

أضفي الحليب تدريجيا مع الخفق المستمر.

اتركي الخليط على النار مدّة 7-10 دقائق.

ارفعي البشاميل عن النار عندما يتماسك، واتركه جانبًا.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل 

أحضر طاجن أو صينية مناسبة للوصفة.

أضف طبقة من صلصة البشاميل، وغطّها بشرائح الكوسا.

أضف طبقة من اللحم المفروم، وافردها جيدًا.

مدة تحضير الأكل:

45 دقيقة.

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