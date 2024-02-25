أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من أجل أفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل وصفة المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

المقادير:

المكرونة: كيس مكرونة اقلام مكرونة ٥٠٠ جم مسلوقة.

الزيت: ٣ ملعقة كبيرة زيت ذرة.

اللحمة: نصف كيلو لحم مفروم.

الصلصة: ١ كوب صلصة طماطم.

البصل: ١ ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

البقدونس: ربع كوب بقدونس مفروم.

الملح: ٢ ملعقة صغيرة ملح.

الثوم: 2 فص ثوم مفروم.

الحليب: 2 كوب حليب.

الموتزاريلا: ١ كوب جبن موزاريلا مبشور.

الدقيق: نصف كوب دقيق.

المرق: كوب مرق.

الزبدة: 4 ملاعق كبيرة زبدة.

البيض: عدد ١ حبة بيض احمر.

جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 205 مئوية.

الخطوة الثانية:

نقوم بدهن صينية عميقة بالقليل من زيت الذرة.

الخطوة الثالثة:

نقوم بوضع قدر كبير على النار بدرجة حرارة متوسطة.



الخطوة الرابعة:

نقوم بإضافة زيت الزيتون والبصل، ونقلبهما حتى ينضج البصل.

الخطوة الخامسة:

نقوم بإضافة الثوم، ثم نضيف اللحمة المفرومة.

الخطوة السادسة:

نستمر في التقليب ليتفتت اللحم ويصبح بني اللون ثم نضيف له الملح وصلصة الطماطم، ونقلبهم حتى يتبخر السائل تمامًا.



الخطوة السابعة:

نقوم برفع اللحمة المفرومة عن النار، ثم نضيف البقدونس، ونقلبه جيدًا.

الخطوة الثامنة:

نحضر قدر كبير، ونذيب الزبدة على النار بدرجة حرارة متوسطة ثم نضيف الدقيق، ونقلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

الخطوة التاسعة:

نضيف الملح وجوزة الطيب، ثم نضع الحليب ببطء مع الخفق المستمر ثم نضيف المرق تدريجيًّا، ونستمر في الخفق حتى يتكاثف المزيج، ثم نضيف الموتزاريلا، وقلبها جيدًا.

الخطوة العاشرة:

نقوم بوضع نصف مقدار المكرونة في الصينية، ونفردها ونوزع خليط اللحمة المفرومة فوقها بالتساوي.



الخطوة الحادية عشرة:

نقوم بإضافة المقدار المتبقي من المكرونة فوق اللحمة المفرومة.

الخطوة الثانية عشرة:

نقوم بإضافة صلصة البشاميل كاملة فوق المكرونة، ونوزعها جيدًا.

الخطوة الثالثة عشرة:

نصعها في الفرن لتصبح ذهبية اللون مدة 40 دقيقة ثم نخرجها، ونتركها تبرد مدة 15 دقيقة قبل تقطيعها ونقدمها.