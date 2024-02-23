أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل القلقاس على الطريقة المصرية بالسلق واللحمة

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من أجل أفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل وصفة القلقاس على الطريقة المصرية بالسلق مع اللحمة وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل القلقاس على الطريقة المصرية بالسلق مع اللحمة

المقادير:

القلقاس: 1 كيلو قلقاس مقشر مقطع مكعبات

السلق: 2 حزمة سلق طازجة.

الكزبرة الخضراء: 1 حزمة كزبرة خضراء كبيرة.

الماء: نصف كوب من الماء.

اللحم: قطع لحم بقري.

الشوربة: 3 اكواب من شوربة اللحم.

الليمون: عصير ثمرة ليمون واحدة.

السمن: 2 ملعقة كبيرة سمنة.

الثوم: 1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

الكزبره المطحونة: 1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة ناعم.

الملح: 1 ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير طريقة عمل القلقاس

الخطوة الأولى:

نأتي بالكزبرة الخضراء والسَلق، ونستخدم أوراق السَلق فقط ونتخلّص من الجذوع ونغسلهم جيدا.

الخطوة الثانية:

نأتي بمحضرة الطعام ونضع فيها الكزبرة والسَلق مع نصف كوب من الماء إلى أن يصبحوا بقوام ناعم تمامًا.

الخطوة الثالثة:

نقوم بتصفيتهم جيدا في وعاء آخر ونحتفظ بالماء المصفى وكذلك بالخليط الخشن المتبقي.

الخطوة الرابعة:

نأتي بقدر كبير على النار ونغلي فيه الشوربة ثم نضيف إليها عصير الليمون.

الخطوة الخامسة:

عندما تبدأ الشوربة بالغليان نقوم بإضافة الماء المصفى من الكزبرة والسلق ونتركهم حتى الغليان.

الخطوة السادسة:

بعد تقشير القلقاس وتقطعته إلى مكعبات نقوم بتقعه في ماء دافيء لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من القوام اللزج الموجود فيه ثم نصفيه ونجففه جيدا.

الخطوة السابعة:

نقوم بإضافة القلقاس إلى الشوربة ونتركهم معًا لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى تغلي الشوربة وينضج القُلقاس.

الخطوة الثامنة:

في اخر مرحلة نضج القلقاس وغليان الشوربة نقوم بإضافة قطع اللحم المسلوقة.

الخطوة التاسعة:

ناتي بمقلاة صغيرة ونضع فيها السمن وبعد اذابتها نقوم بوضع الثوم ونشوحهم قليلًا حتى يصفر الثوم.



الخطوة العاشرة:

نقوم بإضافة الخليط الخشن المتبقي من تصفية الكزبرة والسَلق ونقلّبهم جيدًا.

الخطوة الحادية عشرة:

نضع الكزبرة المطحونة ونستمر بالتقليب حتى تفوح رائحة الخليط.

الخطوة الثانية عشرة:

نضعها على وجه القلقاس ونقلّبهم ونتركهم يغلوا معًا مرة واحدة ثم نُطفيء النار.

الخطوة الثالثة عشرة:

نقوم بتقديم القلقاس مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وبألف هنا.