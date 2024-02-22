الخميس 22 فبراير 2024
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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

الكاتشب
الكاتشب

من السهل صنع الكاتشب في المنزل، ولا يستغرق ذلك سوى وقت قليل باستخدام بعض المكونات المتوفرة في المنزل، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكاتشب لأنه من الصوصات المحببة لدى الجميع سواء أطفال أو كبار ويمكن تقديمه بجانب العديد من الأطعمة مثل البطاطس المحمرة أو المشويات.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل 

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الكاتشب في المنزل 

معجون الطماطم: ١ كوب كبير من معجون الطماطم.
السكر: 3 ملاعق كبيرة من السكر.
الملح: 1 ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
الماء: ربع كوب كبير من الماء الدافيء.
الخل: نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
عصير الليمون:  3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج. 
الثوم:  نصف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
الفلفل الاسود: ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود الناعم.
الكمون: 1 ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. 
النشا : 2 ملعقة صغيرة من النشا. 
الدقيق : 1 ملعقة صغيرة من الدقيق الابيض متعدد الأغراض.

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خطوات تحضير عمل الكاتشب

الخطوة الأولى:
نأتي بقدر كبير ونضعه على النار.

الخطوة الثانية:
نقوم بخلط معجون الطماطم، مع السكر.

الخطوة الثالثة:
نقوم بوضع كوب الخل وعصير الليمون ونقلب جيدا.

الخطوة الرابعة:
نضع الثوم المهروس، ثم نضيف اليهم الكمون والملح والفلفل الاسود ونقلب جيدا.

الخطوة الرابعة:
مع التقليب بشكل مستمر نقوم بإذابة النشا في الماء مع الدقيق ونضعهم مع المكونات السابقة حتى يصل  ذلك الخليط إلى الغليان.

الخطوة الخامسة :
نقوم بترك الخليط إلى أن يغلي ثم نقوم برفعه من على النار ثم نقوم بتركه حتى يبرد.

الخطوة السادسة:
نقوم بتوزيع الكاتشب بعدما برد في عبوات محكمة الغلق.

الخطوة السابعة:

ويجب ان يحفظ في الثلاجة ويجب عدم القيام بفتح اي عبوة إلا عند التناول منها وغلقها جيدا حتى لا تتعرض إلى العفن خاصة أن مكوناتها كلها طبيعية من المنزل ولا يوجد بها اى نوع من أنواع المواد الحافظة لذلك من السهل أن تتعرض إلى التلف بسرعة إذا تم الإهمال فيها.

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