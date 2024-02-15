الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لربات البيوت.. طريقة تخزين الطماطم

طماطم
طماطم

تبحث الكثير من ربات البيوت عن الطريقة المثلى لتخزين الطماطم في الثلاجة لأطول فترة ممكنة.

وإليكم تفاصيل تخزين الطماطم بطريقة صحيحة..

طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة..

مسح أي أوساخ بمنشفة ورقية

وضع  الطماطم مقلوبة على طبق منفصلة عن الفواكه والخضروات الأخرى

يُحفظ في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة تصل إلى خمسة أيام

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يجب أن تحفظ الطماطم بدون غسلها، لأن أي رطوبة على الطماطم الناضجة يمكن أن تسبب التعفن 

إذا كنت ترغبين في غسلها بالماء، يمكنك فعل ذلك قبل استخدامها مباشرة

يجب أن توضع الطماطم عند تخزينها بوضعية معينة، من خلال وضع أقوى جزء منها وأقل عرضة للكدمات لإبقائها طازجة

طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة..

غسل الطماطم جيدًا بالماء، ثم وضعها في مصفاة حتى تجف تماما من ماء الغسل

تجفيف حبات الطماطم بقطعة من القماش النظيف حتى نتاكد من أنها جفت بشكل تام

وضع  الطماطم المجففة على قطعة قماش ولفها جيدا ثم وضعها  في وعاء محكم الإغلاق وحفظها  في الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة حفظ  الطماطم في الفريزر..

غسل حبات الطماطم الطازجة جيدًا

وضعها في مصفاة حتى تجف كليًا، أو تجفيفها باستخدام قطعة من القماش الناشف والنظيف

قطع حبات الطماطم إلى قطع متوسطة أو كبيرة الحجم بحسب استخدامها

وضع  الطماطم المقطعة في أكياس التفريز الخاصة

تحفظ بالأكياس في الفريزر لمدة 6 أشهر

معلومات هامة 

من الأفضل تخزين الطماطم الناضجة في حوالي 55 درجة فهرنهايت، عند درجة الحرارة هذه، ستبقى الطماطم الناضجة في حالة ركود، ولن تنضج أو تتضرر بسبب البرد.

المكان الأفضل لتخزين الطماطم، عند الضرورة، على طاولة المطبخ أو في سلة بدرجة حرارة الغرفة، حيث ستستمر بالنضوج والمحافظة على نكهتها لعدة أيام بعد وضعها في الثلاجة.

إذا كنت ممن يفضلون الحفاظ على الطماطم طازجة في الثلاجة يفضل تركهم ليوم، كامل بدرجة حرارة الغرفة قبل تناولها. حيث أن بعض الأنزيمات ستعاود فعاليتها وتعزز النكهة لتعود.

وينصح بعدم وضع الطماطم في الثلاجة، فتعرض الطماطم للبرودة يؤدي إلى تغير طعمها، لهذا هاك نصائح بشراء كمية تكفي احتياجات ثلاثة أيام.

طريقة تخزين الطماطم الثلاجة حفظ بارد

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