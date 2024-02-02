الطماطم بـ7.5 جنيه والبطاطس 12.5.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة، وسجَّل سعر الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 6.5 و12.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 8 و22 جنيهًا للكيلو.

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

سعر الكوسة من 7-11 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر من 4- 6 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 9-15 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 13- 15 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 5- 6.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 3.5- 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 5- 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 7- 11 جنيها للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 7- 10 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 12- 15 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 16- 22 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 5- 8 العبوة قفص.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 8-12 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 5- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب