هذه نتائج الالتزام به.. 5 فوائد لإنشاء روتين يومي وصحي لكلبك

نشرت صحيفة Hindustan times تقريرًا يفيد بأن إنشاء روتين صحي لكلبك وخصة المرتبط بالمشي يمكن أن يقطع شوطا طويلا في تجنب سلسلة من المشاكل الصحية له.

إن المشي مع رفيقك الأليف كل يوم ليس أمرًا رائعًا لصحتك فحسب، بل يمكن أيضًا أن يحافظ على صحة رفيقك الصغير وسعادته وخاليًا من التوتر.

ويعد المشي أكثر من مجرد تمرين روتيني لكلبك، فهو وسيلة للتواصل مع بيئته والاختلاط مع أصدقائه وطريقة للبقاء محفزًا عقليًا.

وأظهرت الدراسات على مدى فترة من الزمن فوائد عديدة لتمشية كلبك حتى بالنسبة لأصحابه، من تعزيز هرمونات السعادة، وتخفيف التوتر إلى تحسين الصحة البدنية، يمكن أن يكون أخذ كلبك في نزهة علاجيًا بعدة طرق.

قد يكون البقاء في الداخل طوال الوقت ضارًا بصحة رفيقك ذو الفراء، فالخطر الأول والأهم لنمط الحياة المستقر هو السمنة لدى الحيوانات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل المفاصل وغيرها من الأمراض المزمنة لدى حيوانك الأليف.

كما يمكن أن يتركهم يشعرون بالملل ما قد يشجع على السلوك المدمر المشي يمكن أن يمنح كلبك تغييرًا للتواصل مع محيطه والاختلاط مع نوعه.

فوائد تمشية كلبك يوميًا:

1. المشي يحافظ على لياقتهم البدنية:

تعتبر الحركة المنتظمة مهمة للصحة البدنية على عكس نمط الحياة غير النشط، الذي يمكن أن يعزز تطور أنواع مختلفة من الأمراض.

يمكن أن يساعد المشي المنتظم في تعزيز صحة قلب حيوانك الأليف وتجنب خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى أيضًا. إن تمشية كلبك يوميًا يمكن أن تضمن بقاء مفاصله صحية ومرنة مع تقدمه في السن.

2. المشي يعزز السعادة لدى الحيوانات الأليفة:

يمكن أن يساعد تغيير إعداداتهم في تحفيز عقولهم ومنع الملل. إن استكشاف بيئات جديدة أثناء المشي يسمح للكلاب بإشراك حواسهم وإشباع فضولهم الطبيعي وتوفير إثراء قيم لهم.

3. إنه يحسن العلاقة مع الوالدين الحيوانات الأليفة:

المشي هو الوقت الحصري الذي تخصصه لحيوانك الأليف وفرصة لتحسين روابطك معه، إنه يقوي العلاقة بينك وبين حيوانك الأليف ويعزز الثقة والتواصل. يمكن أن يساعد هذا في تعزيز الصحة العامة لحيوانك الأليف.

4. مفيد لعملية الهضم:

وبصرف النظر عن الفوائد الأخرى، يمكن أن يساعد المشي أيضًا على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك. كما أنه يوفر لهم الفرصة لقضاء حاجتهم باستمرار وهو أمر مفيد لصحة المثانة لديهم.

5. التنشئة الاجتماعية:

توفر جولات المشي المنتظمة فرصًا للكلاب للتفاعل مع أفرادها ومع الأشخاص الآخرين، مما قد يساعدهم على تطوير المهارات الاجتماعية والثقة. سيضمن هذا أيضًا عدم قلقهم إذا زارك صديق أو قريب جديد.