الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكلب "بوبي" يضع موسوعة جينيس فى موقف محرج.. ما القصة؟

الكلب بوبى
الكلب بوبى

أعاد المسئولون في موسوعة جينيس العالمية النظر حول لقب "أقدم كلب" في العالم، والذي حصل عليه "بوبي" كلب الدرواس البرتغالي، الذي توفى في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 31 عامًا.

وكانت تصدرت وفاة الكلب عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، وأثارت إشادة من موسوعة جينيس، التي أعلنته أكبر كلب حي في العالم وأقدم كلب على الإطلاق في فبراير 2023.

وحتى وفاة بوبي عن عمر يناهز 31 عامًا وخمسة أشهر، كان أقدم كلب مسجل هو بلوي، وهو كلب ماشية أسترالي توفي عام 1939 عن عمر يناهز 29 عامًا وخمسة أشهر.

أسباب مراجعة لقب الكلب "بوبي"

ظهرت شكوك حول عمر بوبي القياسي، والذي يعادل أكثر من 200 سنة بشرية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار بعض المراقبين إلى أن صور بوبي في عام 1999 أظهرت أن لديه أقداما مختلفة الألوان عن الكلب الذي مات في البرتغال في 21 أكتوبر 2023، في حين أشار الأطباء البيطريون إلى أنه على الرغم من تسجيل عمره في قاعدة البيانات الوطنية للحيوانات الأليفة، إلا أن هذه البيانات كانت تستند عادة إلى الشهادة الذاتية للمالكين. وبعد ذلك، أجريت الاختبارات الجينية التي أكدت تقدمه في السن، لكنها لم تحدد عمره بشكل محدد.

وقال داني تشامبرز، وهو طبيب بيطري وعضو مجلس الكلية الملكية للجراحين البيطريين، التي تمثل 18 ألف طبيب بيطري: "لا يعتقد أي من زملائي البيطريين أن بوبي كان يبلغ من العمر 31 عامًا بالفعل".


وطالب الأطباء موسوعة جينيس بتحري الدقة قبل منح الألقاب، مما دفع الموسوعة لاتخاذ قرار بتعليق هذا اللقب مؤقتًا حتى الوصول إلى صيغة دقيقة لمنحه.

موسوعة جينيس بوبي كلب الدرواس البرتغالي بلوي كلب مسجل طبيب بيطري مجلس الكلية الملكية للجراحين البيطريين

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