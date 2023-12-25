الاحتلال ينتهك القانون الدولى وحقوق الإنسان.. كيف تستخدم إسرائيل الكلاب فى عدوانها على غزة؟

تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان بهجماتها الانتقامية في حرب غزة وتنتهك القانون الدولي ولكنها باتت تنتهك الآن حقوق الإنسان وفقا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية .

الحرب في غزة

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يستعين بالكلاب المدربة في حربه في غزة، بل ان الكلاب أول من تدخل المناطق المستهدفة أو الانفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه أرسل مؤخرًا كلبًا مزودًا بكاميرا فيديو إلى مجمع مبان بغزة لاستطلاع المنطقة، قبل أن يقتل في إطلاق نار، بعد أن سجلت الكاميرا التي يحملها معركة مع مسلحين.

وسجلت كاميرا الكلب، التي تم استردادها لاحقا، أصوات ثلاثة رهائن إسرائيليين يعتقد أنهم فروا بعد معركة مع مسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بعد أن نشر الجيش مقطع فيديو لكلب آخر يستكشف نفقا.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الحيوانات المدربة تشارك في عمليات كشف المتفجرات، وهى "أول من يدخل الأنفاق والمناطق الأخرى التي يمكن أن تضم أفخاخا في قطاع غزة".

انتهاك حقوق الحيوان

ونشر الجيش الإسرائيلي، في نوفمبر الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قتل أربعة كلاب ساعدت في الكشف عن أفخاخ متفجرة ومخزونات الأسلحة التابعة لحركة حماس.

وقال الجيش إن الكلاب المدربة تلعب، بشكل خاص، دورا أساسيا في الأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي داخل غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، أنه يتم تجنيد حوالي 100 جندي سنويا لدورة تدريبية مدتها 16 شهرا للانضمام إلى وحدة الكلاب البوليسية الإسرائيلية.

إثارة الجدل

وقالت الصحيفة إن استخدام الكلاب في العمليات العسكرية يثير جدلا واسعا للغاية، كما ينتقد ناشطون استخدامها بشكل غير لائق لترهيب الناس.

وأوضحت الصحيفة أن استخدام الكلاب في العمليات العسكرية يبقى محط جدل واسع، إذ أنه ليس لها وضع قانوني، ويتعامل معها داخل الجيوش على أنها عبارة عن معدات أو تكنولوجيا، مشيرة إلى أنه لا يتم تجنيدها طوعا، ومثل البشر يمكن أن تصاب بصدمات نفسية بسبب الحرب.