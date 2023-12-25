عاجل.. المكتب الإعلامى فى غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة، بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومة في غزة في بيان له، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، لاسيما وأن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

وعلى جانب آخر، أفاد التلفزيون الفلسطيني، الأحد، أنه تم إيقاع 11 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأضاف التلفزيون الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف برا وجوا على مخيمي المغازي والبريج بوسط غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.