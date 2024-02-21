دراسة: ممارسة النساء للرياضة تطيل أعمارهن أكثر من الرجال

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية دراسة علمية حديثة تفيد بأن النساء قد يحصلن على فوائد صحية أكثر من التمرينات الرياضية مقارنة بالرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء يمكن أن يحققن نفس "فائدة البقاء" التي يحققها الرجال مع ممارسة تمارين رياضية أقل بكثير.

ووفقا للبحث، تحتاج النساء إلى ما يقل عن 2.5 ساعة من النشاط الهوائي المعتدل إلى القوي في الأسبوع لجني نفس المكافآت التي يحصل عليها الرجال مع خمس ساعات من النشاط البدني.

وهذا يعني أن النساء اللاتي يمارسن التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يقللن من خطر الوفاة بنسبة مذهلة تصل إلى 24%، مقارنة بـ 15% للرجال.

ووجدت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بتدريبات القوة، فإن النساء يصلن إلى ذروة استفادتهن من جلسة واحدة من أنشطة تقوية العضلات أسبوعيًا، مقارنة بالرجال الذين يحتاجون إلى ثلاث جلسات من هذا القبيل لنفس الفوائد أسبوعيًا.

تمارين صحية للقلب للنساء:

تعتبر التمارين الصحية للقلب مهمة للنساء للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والرفاهية العامة. من الضروري الانخراط في مجموعة من التمارين الرياضية وتدريبات القوة وتمارين المرونة.

الدكتور فينوث كومار، استشاري أول أمراض القلب التداخلية، يشارك بعض التمارين الصحية للقلب للنساء:

1. التمارين الهوائية:

المشي السريع:

تمرين هوائي بسيط ولكنه فعال يسهل دمجه في الحياة اليومية.

الركض أو الجري:

إذا كنت تستمتع بأنشطة عالية الكثافة، فقد يكون الركض أو الجري مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

ركوب الدراجات:

ركوب الدراجة هو تمرين منخفض التأثير ولطيف على المفاصل.

السباحة:

تمرين ممتاز لكامل الجسم وسهل على المفاصل.

2. تدريب القوة:

تمارين وزن الجسم:

تشمل تمارين مثل القرفصاء والطعنات والضغط والألواح لبناء القوة باستخدام وزن جسمك.

تدريب المقاومة:

استخدم أشرطة المقاومة أو الأوزان الحرة لزيادة قوة العضلات.

آلات رفع الأثقال:

إذا كانت متوفرة، استخدم آلات رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية لاستهداف مجموعات عضلية محددة.

3. المرونة والتمدد:

اليوغا:

تجمع بين الأوضاع الجسدية والتحكم في التنفس والتأمل لتحسين المرونة وتقليل التوتر.

البيلاتس:

يركز على القوة الأساسية والمرونة والتوازن العام للعضلات.

إجراءات التمدد:

تتضمن تمارين التمدد الديناميكية والثابتة لتحسين المرونة ومنع الإصابة.

4. التدريب الفاصل:

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT):

التناوب بين فترات قصيرة من النشاط المكثف وفترات الراحة. يمكن أن يكون هذا فعالًا لصحة القلب والأوعية الدموية وكفاءة الوقت.

5. الرقص:

الزومبا أو الرقص الهوائي أو دروس الرقص: طريقة ممتعة لزيادة معدل ضربات القلب أثناء الاستمتاع بالموسيقى والتواصل الاجتماعي.

6. تمارين العقل والجسم:

تاي تشي: يجمع بين الحركات البطيئة والمتدفقة مع التنفس العميق والتأمل.

تشي قونغ:

مثل تاي تشي، يركز على الحركات البطيئة واللطيفة والتنفس.

7. دروس القلب:

دروس تمارين القلب والأوعية الدموية: شارك في دروس مثل تمارين الدوران أو التمارين الرياضية السريعة أو الكيك بوكسينغ للحصول على تمرين منظم وحيوي.

8. الأنشطة الخارجية:

المشي لمسافات طويلة أو مسارات الركض أو المشي في الطبيعة: انخرط في الأنشطة الخارجية التي توفر النشاط البدني وفوائد التواجد في الطبيعة.