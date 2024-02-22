أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل صينية بطاطس باللحم المفروم

مع اقتراب شهر رمضان تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها، خلال شهر رمضان من أجل تحضير وصفات مميزة وجذابة لأفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم فى السطور التالية طريقة عمل وصفة صينية بطاطس باللحم المفروم، وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل صينية بطاطس باللحم المفروم

المقادير:

اللحم المفروم: كيلو لحم مفروم ناعم.

البطاطس: 3 حبات بطاطس.

زيت.

جبنه موتزاريلا: باكت جبنة موتزاريلا.

باكو خلطه بشاميل.

فلفل اسمر: 1 ملعقة صغيرة.

ملح: 1 ملعقة صغيرة.

رشه زعتر.

رشة ريحان

الحليب: 2 كوب حليب.

الزبدة: نصف كوب زبدة.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر مفرومة.

الطماطم: 2 ثمرة طماطم.

خطوات تحضير صينية بطاطس باللحم المفروم

لعمل صوص البشاميل:

قومى بوضع نصف كيس من خلطة البشاميل على ٢ كوب حليب.

ضعي الخليط مع قطعة زبدة ومكعب مرقة لحم وفلفل اسمر وملح.

بعد تقليبهم جيدا قومي برفعهم على النار حتى يثقل الخليط.

الخطوة الثانية:

قومي بإذابة قطعه زبدة مع زيت على النار مع تقلبيهما جيدا

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة ٢ ملعقة دقيق ثم نضيف ٢ كوب حليب وقلبي جيدا حتى تذهب اي تكتلات مع اضافه مرقة وفلفل اسمر وملح.

الخطوة الرابعة:

قومي بتقشير البطاطس وقطعيها شرائح رقيقة.

الخطوة الخامسة:

قومي بوضع اللحم على النار في إناء ساخن حتى يتغير لونها.

الخطوة السادسة:

قومي بإضافة ثمرة بصل مبشوره و٢ ثمرة طماطم مبشورة.

الخطوة السابعة:

قومي بإضافة معلقه صلصة وملح وفلفل اسمر وقلبي جيدا حتى تجف السوائل.

الخطوة الثامنة:

قومي بتجهيز الصينيه بدهنها زيت ورصي حلقات البطاطس بجانب بعضها البعض ثم ادهنب البطاطس دهنة بسيطة زيت ثم نضع طبقه اخرى من البطاطس وعليها دهنة زيت ثم طبقة ثالثه من البطاطس ثم دهنه زيت.

الخطوة التاسعة:

قومي بوضع اللحم المفروم ثم نعيد طبقات البطاطس كما فعلنا في البداية نضع ثلاث طبقات بطاطس بين كل طبقة وآخري ندهن زيت ثم نضع صوص البشاميل على وجه الصينية.

الخطوة العاشرة:

قومي بوضع الصينية في منتصف فرن ساخن على حرارة ١٨٠ لمده نصف ساعة.

الخطوة الحادية عشرة:

قومي باخراج الصينية وضعي على وجه الصينيه جبن موتزاريلا ورشه زعتر او ريحان وادخليها تحت الشوايه تسيح الجبن وياخذ لون.

الخطوة الثانية عشرة:

قومي بتقطيعها بعد ما تهدأ حرارتها وقدميها مع ارز ابيض وسلطة خضراء.