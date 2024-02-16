يبحث الكثيرون عن جدول أكل رمضان 30 يوم، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

محاشي ورق عنب أو كرنب أو خضار مشكل.

كبسة أرز بالفراخ أو اللحمة.

مكرونة بشاميل.

رقاق باللحمة.

جلاش باللحمة.

كوسا بالبشاميل.

لازنيا باللحمة المفرومة.

كانلوني بالوايت صوص.

مندي بالدجاج.

سمبوسة باللحم.

صينية بطاطس بالفراخ.

حواوشي.

الفريكة باللحم.

مكرونة بالفراخ والوايت صوص.

شاورما لحمة أو فراخ.

كشك.

أرز معمر باللحمة.

مكرونة بولونيز.

أرز بالكبد والقوانص.

ما هي أفضل أكلة في رمضان

كورن بلو باللحم.

شاورما لحمة.

صينية فراخ بالخضار.

مكرونة بشاميل بالجبن.

سجق بالبطاطس والطماطم.

أرز بالخلطة مع شرائح البفتيك.

مسقعة باللحمة المفرومة.

مسقعة بالبشاميل.

جدول أكلات رمضان

البط المشوي طبق رئيسي يمكن استخدامه ضمن أفكار لعمل عزومات رمضان، حيث يتم تحضيره مع الخضار، ويتم تقديمه مع الأرز بالخلطة وأطباق الشوربة والسلطة.

مقادير البط المشوي

بطة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثوم مهروس.

ملعقة بهار مشكل.

ملعقة قرفة.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة كزبرة ناعمة.

عود قرفة.

كوب أرز مغسول.

ملعقة هيل.

ملعقة ببريكا.

ورق غار.

حبتان من البصل.

كبد وقانص.

نصف ملعقة زنجبيل.

الديك الرومي في الفرن

الأكلة الثانية من جدول أكلات رمضان بالصور نوضحها بوصفة من وصفات العزائم في رمضان حيث الديك الرومي بوزن مناسب لعدد الأفراد شرط ألا يزيد عن 6 كيلو حتى يسهل نضجه في الفرن.

طريقة عمل الديك الرومي في الفرن

يغسل الديك الرومي جيدا بالماء والخل والليمون الدقيق، ويترك جانبا.

يوضع الماء والملح والسكر بمقدار يناسب حجم الديك في إناء، ويضاف له خل وليمون وورق لاورا والبهارات المفضلة.

بعد أن يغلي هذا المحلول يترك ليهدأ تماما ثم يوضع داخله الديك الرومي ويترك منقوعا مدة ليلة كاملة مع تقليبه بين الحين والآخر.

يتم تحضير خليطا من البصل والثوم البودر والملح والفلفل الأسود والقرفة والروز ماري والزعتر مع السمن، ويدهن الديك من الداخل والخارج وتحت الجلد.

تُحضر شرائح سميكة من الخضروات مثل البصل والبطاطس والجزر والكرافس، وتتبل بالملح والفلفل وزيت الزيتون، وقلبيهم جيدا.

تُحضر صينية فرن تناسب حجم الديك ويتم تغليفها بالفويل، وتبطين الفويل بالزيت، ثم يوضع خليط الخضار السابق في الصينية.

تربط أرجل الديك الرومي قبل الشوى، وكذلك فتحة الرقبة باستخدام الخلة، ويوضع في الصينية أعلى شرائح الخضراوات، بحيث يكون الصدر لأسفل.

تغلق الفويل جيدا على الديك الرومي ويدخل الفرن على درجة حرارة 180، لتصل مدة طهو الديك من 3 إلى 4 ساعات حسب الحجم.

قبل ساعة من تمام النضج ينزع الفويل، ويترك الديم حتى يحمر تماما من جميع الجوانب.