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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024 الدوري الـ 8 بمشاركة الأهلي

دوري أبطال افريقيا
دوري أبطال افريقيا 2024

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب عالية من المشاهدة حاليا، وذلك عقب الانتهاء من دوري المجموعات وصعود 8 أندية على رأسهم نادي الأهلي المصري إلى دور الـ 8 ويرغب عدد كبير في متابعة القرعة ومعرفة المباريات.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الفيفا) عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 الدور الـ 8 بمشاركة نادي الأهلي المصري وذلك حيث تجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 بمقر الاتحاد بمدنية القاهرة حيث حصل المارد الأحمر على البطولة 11 مرة ويعد زعيم القارة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة واحد من الفرق الثلاثة (مازيمبي الكونغولي، الترجي الرياضي التونسي، سيمبا التنزاني) وذلك عقب تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت يانج افريكانز التنزاني، شباب بلوداد الجزائري وميدياما العاني وحصل على 12 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها في دور الربع النهائي من دوري أبطال القارة السمراء وتقام مباريات ربع نهائي دور أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والعودة على أن تكون المواجهة الأولى على ملعب صاحب المركز الثاني في دور المجموعات.

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الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024

يشنرك في دوري أبطال افريقيا لهذا الموسم 2023 - 2024 8 نوادي أفريقية هم  ( الأهلي المصري، بيراميدز المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، نواذيبو الموريتاني).

ويحمل النادي الأهلي لقب البطولة في التسخة الماضي 2022-2023 بعد الفوز على الوداد المغربي بالنهائي فما يحصل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ينج افريكانز خلال الموسم الماضي 2022-2023.

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موعد قرعة دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023-2024 والأندية المتأهلة

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دون هزيمة.. ناديان فقط ينهيان دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا 

تقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 ابريل 2024 ويأمل نادي الأهلى الحصول على اللقب وحصد البطولة خلال هذا الموسم 2024.

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