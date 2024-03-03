دون هزيمة.. ناديان فقط ينهيان دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

اختتمت، أمس، منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023 – 2024، ولم يتمكن سوى ناديين فقط من الحفاظ على سجلهما خاليا من الهزائم، وهما الأهلي في المجموعة الرابعة وبترو إتليتيكو الأنجولي في المجموعة الثالثة.

والناديان يتصدران مجموعتهما بنفس الرصيد 12 نقطة جمعاها بنفس الطريقة من 3 انتصارات، و3 تعادلات.

الأهلي

الثلاثة انتصارات منها انتصاران على نادي ميدياما الغاني بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وبنتيجة هدف دون رد في الجولة الخامسة، وانتصار وحيد على نادي يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة السادسة أما الثلاثة تعادلات، فمنها تعادلان سلبيان مع نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة، والرابعة، وتعادل واحد كان إيجابيا مع يانج أفريكانز بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية.

فإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها انهاء دور المجموعات دون أن يتلقى أي هزيمة بنظام البطولة المعمول به حاليا منذ نسخة 2017، فإنه فعلها من قبل مرتين بالنظام السابق، فالمرة الأولى كانت في نسخة 2005 واحتل مقدمة المجموعة الأولى بـ14 نقطة حصدها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي إنييمبا النيجيري، وانتصار وحيد على كل من نادي الرجاء الرياضي المغربي، ونادي كيب تاون سبرز الجنوب إفريقي، وتعادلين، التعادل الأول كان دون أهداف مع كيب تاون أما التعادل الثاني، فكان بنتيجة إيجابية مع الرجاء.

واستطاع أن يتوج باللقب.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2008 واعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جناها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي ديناموز الزمبابوى، وانتصار واحد على نادي الزمالك، و3 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين مع الزمالك، ونادي أسيك ميموزا من ساحل العاج، وتعادل وحيد كان سلبيا مع أسيك ميموزا.

وتمكن من الحصول على اللقب أيضا.

إذ في المرتين الذي استطاع فيهما أن ينهي دور المجموعات دون أن يتعرض لأي خسارة حصد اللقب، وهذا يمثل تفاؤلا كبيرا، وفألا حسنا جدا لكل الأهلوية ادارة، وجماهير أن ينجح النادي في الحفاظ على لقبه محققا لقبه الـ12.

بترو إتليتيكو

الثلاثة انتصارات منها انتصاران على نادي النجم الساحلي التونسي، وانتصار واحد على نادي الهلال السوداني أما الثلاثة تعادلات، فكلها دون أهداف بواقع تعادلين مع نادي الترجي الرياضي التونسي، وتعادل مع الهلال.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أن ينهي دور المجموعات دون أن يتكبد أي هزيمة، فإلى أي مدى سوف يصل في هذه النسخة؟

صن داونز

بالرغم من أن الأهلي، وبتر إتليتيكو لم يتعرضا لأي خسارة إلا إنهما ليسا الأكثر جمعها للنقاط في دور المجموعات لكن النادي الجنوب إفريقي ماميلودي صن داونز هو الأكثر حصدا للنقاط بـ13 نقطة من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي نواذيبو الموريتاني بنتيجتي ثلاثية نظيفة، وهدفين دون رد في الجولتين الأولى، والخامسة على الترتيب، وانتصار واحد على كل من نادي بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الرابعة، ونادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف نظيف في الجولة السادسة، وتعادل وحيد كان دون أهداف مع بيراميدز في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد مازيمبي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية.

وهذه المرة الثانية التي يجني فيها صن داونز 13 نقطة من دور المجموعات، ويكون الأكثر جمعا للنقاط، فقد فعلها في السابق في نسخة 2021 مع نادي الوداد الرياضي المغربي لكنه خرج من دور الثمانية على يد الأهلي.

لكن في النسخة الحالية لن يصطدم بالأهلي في دور ربع النهائي.