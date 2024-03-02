السبت 02 مارس 2024
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رياضة

رغم الفوز الوداد يودع دورى أبطال إفريقيا.. وسيمبا يسحق جالاكسى وينتزع الوصافة

سيمبا والوداد
سيمبا والوداد

ودع فريق الوداد المغربي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم رغم الفوز على ضيفه أسيك أبيدجان الإيفواري بنتيجة 1/صفر في ختام منافسات المجموعة الثانية، اليوم السبت.

وسجل منتصر الهتيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وأهدر بيرث سليمان ركلة جزاء للفريق الإيفواري في الدقيقة 73 تصدى لها الحارس المغربي مهدي مفتاح.

وأكمل الوداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بدر جادارين في الدقيقة 84.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط لكنه بقى في المركز الثالث، بينما بقى أسيك أبيدجان في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وتساوى الوداد المغربي مع سيمبا في رصيد النقاط بعدما اكتسح الفريق التنزاني ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 6/صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت، ليتأهل لدور الثمانية.

ولكن فريق سيمبا انتزع وصافة المجموعة لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام الوداد البيضاوي، حيث فاز بهدفين دون رد في تنزانيا بينما اكتفى الوداد بالفوز 1/صفر في المغرب.

وبات فريق سيمبا التنزاني، ثاني الفرق المحتمل أن يواجهها الأهلي بعد مازيمبي الذي حصد المركز الثاني في المجموعة الأولى.

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