السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الوداد ينتظر هدية من جوانينج.. وصدام ناري بين الترجي والهلال

الوداد المغربي
الوداد المغربي

يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة مصيرية، عندما يستضيف آسيك ميموزا الإيفواري، في السادسة مساء، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إأفريقيا، والتي تشهد أيضا مواجهة ستجمع سيمبا التنزاني وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

ويحتل آسيك – المتأهل سلفا إلى الدور ربع النهائي – صدارة المجموعة، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيمبا، المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الوداد، صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جوانينج جالاكسي، الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويتفوق سيمبا على الوداد في المواجهات المباشرة، حيث الفريق المغربي ذهابا على ملعبه، بهدف دون رد، بينما فاز الفريق التنزاني، إيابا في دار السلام، بهدفين نظيفين.

وعلى ملعب مراكش الكبير، يطمح الوداد لتحقيق الفوز على آسيك، مع انتظار هدية من جوانينج جالاكسي بتحقيق الانتصار أو التعادل مع سيمبا في عقر داره، من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

بينما يأمل سيمبا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز وضمان العبور للدور المقبل، دون انتظار نتيحة المباراة الأخرى.

وعلى جانب آخر، يستضيف الترجي التونسي، ضيفه الهلال السوداني، في التاسعة مساء، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، والتي ستشهد أيضا مباراة ستجمع بيترو أتلتيكو الأنجولى وضيفه النجم الساحلي التونسي.

ويحتل بيترو أتلتيكو، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الترجي، في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط.

ويأتي الهلال، في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، ثم النجم الساحلي، في المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.

وعلى ملعب حمادي العقربي برادس، يسعى الترجي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد الفوز وقطع تأشيرة العبور إلى ربع النهائي، بينما سيحاول الهلال السوداني، تحقيق المفاجأة وخطف الفوز من أجل التأهل للأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ عام 2015.

ولم يسبق للهلال، أن تأهل إلى دور الثمانية لدوري الأبطال (بنظامه الجديد المعتمد منذ 2017).

وعلى ملعب (11 نوفمبر)، يستقبل بيترو أتلتيكو – المتأهل سلفا إلى ربع النهائي – ضيفه النجم الساحلي، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأنجولى، لاقتناص النقاط الثلاث، من أجل ضمان التواجد في صدارة المجموعة.

أما النجم الساحلي، فسيطمح لتحقيق فوز شرفي، بعد أن تأكد خروج الفريق من دور المجموعات.

في المجموعة الأولى، يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي ستجمعهما في الثالثة عصرا، على ملعب (لوكاس موريبي) ببريتوريا.

ويحتل مازيمبي، صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، متفوقا بأفضلية المواجهات المباشرة على صن داونز، صاحب المركز الثاني، بنفس الرصيد.

وسيكون التعادل كافيا للفريق الكونغولي، من أجل ضمان احتلال الصدارة، بينما سيكون الفريق الجنوب إفريقي، مطالبا بتحقيق الفوز بنثائية نظيفة على الأقل، من أجل الظفر بالمركز الأول.

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