السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"أسيك أبيدجان" يتعادل سلبيا مع سيمبا ويبلغ دور الثمانية بأبطال أفريقيا

أسيك أبيدجان وسيمبا
أسيك أبيدجان وسيمبا

بلغ فريق أسيك أبيدجان الإيفواري دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله السلبي مع سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالمسابقة.

ولم ينجح كلا الفريقين في تسجيل هدف طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي.

ورفع أسيك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن سيمبا صاحب المركز الثاني، ليضمن الفريق الإيفواري الصعود لدور الثمانية قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

وتقام مباراة أخرى بالمجموعة، غدا السبت، وتجمع بين جوانينج جالاكسي البوتسواني وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، صاحبا المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد أربع نقاط للفريق البوتسواني وثلاث نقاط للوداد.

ويحتاج الوداد إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين وتعثر سيمبا في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني من أجل التأهل.

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أسيك أبيدجان فريق سيمبا التنزاني مباراة أسيك أبيدجان وجوانينج جالاكسي دورى ابطال افريقيا تعادل سلبي

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