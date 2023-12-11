أسيك ميموزا وبترو إتليتيكو الأعلى نقاطا في مرحلة الذهاب بدوري الأبطال

انتهت مرحلة الذهاب أي الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا دون أن يتمكن نادي من تحقيق العلامة الكاملة بتعادل نادي بترو إتليتيكو الأنجولي مع نادي الترجي الرياضي التونسي سلبيا في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

بالرغم من التعادل بترو إتليتيكو يتصدر

بهذا التعادل يتصدر بترو إتليتيكو المجموعة برصيد 7 نقاط إذ فاز من قبل في الجولتين الأولى، والثانية على ناديي الهلال السوداني بنتيجة هدف نظيف على ملعب 11 نوفمبر في مدينة لواندا العاصمة، والنجم الساحلي التونسي بنتيجة هدفين دون رد على ملعب أولمبي سوسة على الترتيب.

المرة الأولى التي جمع فيها بترو إتليتيكو 7 نقاط

هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها بترو إتليتيكو 7 نقاط في مرحلة الذهاب في دور المجموعات حيث كانت المرة الأولى في نسخة 2022 في المجموعة الرابعة لكن بطريقة عكسية إذ تعادل مع نادي الزمالك إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الأولى على ستاد القاهرة الدولي بعده تغلب على ناديي الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 2 – 1 على ملعب 11 نوفمبر، ومواطنه ساجرادا اسبيرانسا بنتيجة هدف دون مقابل على نفس الملعب في الجولتين الثانية، والثالثة على التوالي.

نجح بترو إتليتيكو في تجاوز المجموعة وصيفا بعد أن جمع 11 نقطة من 3 انتصارات حيث كرر فوزه على ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الرابعة، وتعادلين إذ تعادل أيضا دون أهداف مع الزمالك في الجولة الخامسة في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة بنتيجة ثقيلة 1 – 5 على يد الوداد الرياضي في الجولة السادسة على المركب الرياضي محمد الخامس.

في دور الثمانية استطاع بترو إتليتيكو أن يقصي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لكن توقفت مسيرته عند دور قبل النهائي على يد الوداد الرياضي.

أسيك ميموزا في الصدارة

أما النادي الآخر الذي حصد أيضا 7 نقاط في الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات في النسخة الحالية، فهو أسيك ميموزا من ساحل العاج في المجموعة الثانية حيث افتتح مبارياته بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما مع نادي سيمبا التنزاني على الملعب الوطني ماكابا في مدينة دار السلام بعده في الجولة الثانية فاز على الوداد الرياضي بنتيجة هدف نظيف على ملعبى فيليكس هوفيت بوانيي في مدينة أبيدجان العاضمة، وفي الجولة الثالثة فاز على نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة هدفين دون رد على أوبيد إيتاني ستاديوم في مدينة فرانسيستوون.

أسيك ميموزا في 2006

للمرة الثانية أيضا يجني أسيك ميموزا 7 نقاط في مرحلة الذهاب في دور المجموعات إذ فعلها في السابق في نسخة 2006 في المجموعة الثانية بنفس السيناريو حيث تعادل بنتيجة إيجابية هدف لمثله مع نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في الجولة الأولى بعده تغلب على نادي هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وبنفس النتيجة على نادي إنييمبا النيجيري في الجولة الثالثة.

استطاع أسيك ميموزا أن يتخطى دور المجموعات دون هزيمة محتلا مقدمة المجموعة بـ12 نقطة جناها من 3 انتصارات حيث كرر فوزه على أورلاندو بيراتس في الجولة الخامسة، و3 تعادلات إذ تعادل أيضا سلبيا مع إنييمبا، وهارتس أوف أوك.

في دور الأربعة أطاح به النادي الأهلي.

الملاحظة أن حين جمع بترو إتليتيكو، وأسيك ميموزا 7 نقاط توقفت مسيرتهما عند دور نصف النهائي، فهل يتكرر هذا في النسخة الحالية؟

الأهلي لأول مرة يجمع 5 نقاط

يأتي خلف بترو إتليتيكو، وأسيك ميموزا من حيث أكثر الأندية حصدا للنقاط في الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات الأهلي إذ حصد في المجموعة الرابعة 5 نقاط يعتلي بها صدارة المجموعة من انتصاره على نادي ميدياما الغاني بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على استاد السلام بعده تعادل في مباراتين، الأولى إيجابيا مع نادي يانج أفريكانز إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الثانية على الملعب الوطني مكابا، والثانية دون أهداف مع نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري على ستاد برج العرب.

لم يسبق من قبل أن جنى الأهلي 5 نقاط في مرحلة الذهاب في دور المجموعات.