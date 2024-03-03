تعرف على ترتيب مجموعات دورى أبطال أفريقيا

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة مساء السبت.

وتأهلت أندية، الأهلي وصن داونز ومازيمبي ويانج أفريكانز وأسيك ميموزا وسيمبا وبترو أتلتيكو والترجي إلى الدور المقبل.

وجاء ترتيب المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

1- صن داونز 13 نقطة

2- مازيمبي 10 نقاط

3- نواذيبو 5 نقاط

4 بيراميدز 5 نقاط



المجموعة الثانية

1- أسيك ميموزا 11 نقطة

2- سيمبا 9 نقاط

3- الوداد البيضاوي 9 نقاط

4- جوانينج جالاكسي 4 نقاط

المجموعة الثالثة

1- بترو أتلتيكو 12 نقطة

2- الترجي 11 نقطة

3- الهلال 5 نقاط

4- النجم الساحلي 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الأهلي 12 نقطة

2- يانج أفريكانز 8 نقاط

3- شباب بلوزداد 8 نقاط

4- ميدياما 4 نقاط