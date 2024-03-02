صن داونز يحسم صدارة مجموعته بالفوز على مازيمبي ويتفادى الأهلي في ربع النهائي

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فوزا ثمينا على ضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوكاس موريبي) ببريتوريا، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الناميبي بيتر شالوليل، هدف التقدم لصن داونز، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، عبر ركلة جزاء.

وظهر صن داونز، بشكل جيد وسيطر على أغلب مجريات اللعب خلال شوطي اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع صن داونز، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، ليتفادي مواجهة الأهلي، في دور الثمانية، بينما تجمد رصيد مازيمبي، عند 10 نقاط، في المركز الثاني.

وكان صن داونز ومازيمبي، قد حسما تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، عقب نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتنص لائحة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على مواجهة الأندية صاحبة المركز الأول، مع الأندية صاحبة المركز الثاني، باستثناء الفريق الوصيف في مجموعاتها.

ومن المقرر، أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، خلال شهر مارس الجاري.