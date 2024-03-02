السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. صن داونز يتقدم على مازيمبي ويقترب من حسم صدارة مجموعته

صن داونز
صن داونز

أنهى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (لوكاس موريبي) ببريتوريا، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الناميبي بيتر شالوليل، هدف التقدم لصن داونز، في الدقيقة 38 عبر ركلة جزاء.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، حيث شهد عددا من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزهما في الدقيقة 22 من كرة عرضية للبرازيلي لوكاس روبيرو، لاعب صن داونز، الذي يرسل كرة عرضية تمر من الجميع ولم تجد متابع لها.

وكان صن داونز ومازيمبي، قد حسم تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، عقب نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفي حال انتهاء المباراة، بتلك النتيجة، سيرفع صن داونز، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، ليتفادي مواجهة الأهلي، في دور الثمانية، بينما تجمد رصيد مازيمبي، عند 10 نقاط، في المركز الثاني.

وعلى جانب آخر، حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مواجهة بيراميدز وضيفه نواذيبو الموريتاني، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة السادسة من المجموعة ذاتها.

وفشل بيراميدز ونواذيبو، في حجز مقعد لهما في الدور ربع النهائي للبطولة.

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