السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

فتحى وعادل وماييلي يقودون هجوم بيراميدز أمام نواذيبو بدورى الأبطال

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو بطل موريتانيا التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز أمام نواذيبو في دوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد الشيبي – أسامة جلال – محمد حمدي – كريم حافظ.

خط الوسط : محمد رضا – مهند لاشين – بلاتي توريه.

خط الهجوم : مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد توفيق ووليد الكرتي وإسلام عيسى ومحمود زلاكة ورمضان صبحي ومروان حمدي ودودو الجباس.

ويتساوى بيراميدز ونواذيبو في رصيد أربع نقاط وخرجا من دور المجموعات بعد تعرضهما للهزيمة في الجولة الخامسة حيث خسر بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة وخسر نواذيبو بملعبه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين ويسعى كل فريق لتحقيق فوز شرفي.

وتدارك كرونسلاف يورتشيتش الخطأ الذي ارتكبه في مباراة مازيمبي عندما دفع بمحمود دونجا في قلب الدفاع واستبعده تماما من القائمة ودفع بمحمد حمدي في قلب الدفاع بجوار أسامة جلال.

ويفتقد بيراميدز جهود الجنوب إفريقي فاخري لاكاي بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وعلي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي بسبب الإصابة والحارس أحمد ميهوب لأسباب فنية.

يدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة جيلي ألفريد ويساعده وكاجارا موكوينا وخاموسي رازوميساني المساعد ومعهم ماسيكويل بامبيسو حكما رابعا.

دورى ابطال افريقيا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نواذيبو بيراميدز أحمد الشناوي

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