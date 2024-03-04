الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد قرعة دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023-2024 والأندية المتأهلة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

أسدل الستار بشكل رسمي على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحددت الأندية الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة وعلى رأسها النادي الأهلي.

قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

ويتطلع عشاق الكرة الأفريقية وعلى رأسها جماهير النادي الأهلي، للتعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024.

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد فريقين عربيين فقط هما الأهلي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي واحدا من الثلاثي مازيمبي الكونغولي، والترجي الرياضي التونسي، وسيمبا التنزاني في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني حيث حصل على 12 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

دون هزيمة.. ناديان فقط ينهيان دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعات دورى أبطال إفريقيا

الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول

- الأهلي

- ماميلودي صنداونز

- أسيك ميموزا الإيفواري

- بيترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثاني

- سيمبا التنزاني

- الترجي الرياضي التونسي

- يانج أفريكانز التنزاني

- مازيمبي الكونغولي

موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للإعلان رسميًا عن موعد قرعة الدور ربع النهائي، والذي من المتوقع أن يكون في منتصف مارس الجاري.

موعد مباريات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب 5 أو 6 أبريل المقبل.

منافس الأهلي المحتمل

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع أحد الثلاثي مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي أو سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

دورى ابطال افريقيا موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الاهلى دورى الأبطال كاف قرعة الدور ربع النهائي أبطال افريقيا

مواد متعلقة

منافس الأهلى المحتمل.. الترجى التونسى يحسم تأهله بإقصاء الهلال السودانى من دورى أبطال إفريقيا

كيف يعود كهربا لـ"تشكيل الأهلى الأساسى" مع مارسيل كولر؟

الأكثر قراءة

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها