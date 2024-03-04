موعد قرعة دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023-2024 والأندية المتأهلة

أسدل الستار بشكل رسمي على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحددت الأندية الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة وعلى رأسها النادي الأهلي.

قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

ويتطلع عشاق الكرة الأفريقية وعلى رأسها جماهير النادي الأهلي، للتعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024.

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد فريقين عربيين فقط هما الأهلي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي واحدا من الثلاثي مازيمبي الكونغولي، والترجي الرياضي التونسي، وسيمبا التنزاني في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني حيث حصل على 12 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول

- الأهلي

- ماميلودي صنداونز

- أسيك ميموزا الإيفواري

- بيترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثاني

- سيمبا التنزاني

- الترجي الرياضي التونسي

- يانج أفريكانز التنزاني

- مازيمبي الكونغولي

موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للإعلان رسميًا عن موعد قرعة الدور ربع النهائي، والذي من المتوقع أن يكون في منتصف مارس الجاري.

موعد مباريات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب 5 أو 6 أبريل المقبل.

منافس الأهلي المحتمل

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع أحد الثلاثي مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي أو سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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