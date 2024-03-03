الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الآن رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. والتخصصات المطلوبة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

وظائف وزارة الأوقاف 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية من قبل الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة من جميع محافظات الجمهورية لسد احتياجات المساجد قبل بداية الشهر الكريم حيث تجرى اختبارات لتحديد أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف الشاغرة.

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024

يمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024 الشاغرة من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) التابعة بشكل رسمي إلى الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة حيث يدخل الشخص المتقدم كافة البيانات اللازمة عنه وعن المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه وتاريخ ميلاده وكافة البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

وتتمثل الأوراق اللازمة للتقديم في صورة شخصية وصورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وصورة الحالة الجنائية سارية موجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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المؤهلات المطلوبة في مسابقة الأوقاف 2024

تتلخص المؤهلات المطلوبة في مسابقة الأوقاف 2024 فيما يلي:-

  • كلية الشريعة الإسلامية.
  • كلية أصول الدين.
  • كلية اللغة العربية.
  • كلية القرآن الكريم.
  • كلية الدعوة الإسلامية.
  • كلية الإعلام جامعة الأزهر.
  • كلية الدرسات الاسلامية والعربية.
  • كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الاسلامية جميع اللغات.
  • كلية التربية جامعة الأزهر شعبة (الدراسات الاسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية).

وجاءت شروط الحصول على الوزائف الشاغرة في وزارة الأوقاف المصرية فيما يلي:-

  • أن يكون سن المتقدم في مسابقة الأئمة أو العمال 40 سنة بدلا من 35 سنة.
  • أن يكون الحاصلين على تقدير مقبول على الأقل.
  • يمكن للحاصلين على المؤهل الأقل من المتوسط التقديم في وظائف العمال.
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أخر موعد للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة الفترة من يوم 1 - 16 مارس الجاري عبر بوابة الوظائف الحكومية والتي من شأنها ضمان الشفافية في التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة واختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها من خلال إجراء اختبارات للمتقدمين.

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