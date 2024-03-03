الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: الإعلام الديني له دور عظيم في بناء الشخصية وترسيخ الانتماء الوطني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، الدورة العلمية الدولية السادسة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي بالمشاركة مع المنسقين الإعلاميين بالأوقاف، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

txt

وزير الأوقاف: التكافل المجتمعى واجب الوقت وأفضل ما نستقبل به رمضان

وفي كلمته، هنَّأ وزير الأوقاف، الحضور بشهر رمضان المبارك، مضيفًا: "إننا في هذه الأيام نستعد لاستقبال شهر رمضان، بل الأحرى أن نستعد للقاء الله -عز وجل-، فرمضان وسيلة لا غاية، وهو سبيلنا إلى الله وطريقنا إليه ووسيلتنا عنده".

وأوضح أن الغاية هي مرضاة الله -عز وجل-، وأن من يعملون في الحقل الدعوي والإعلامي، لا سيما الإعلام الديني يمكن أن يحولوا عملهم الوظيفي إلى عبادة محضة، بتجديد النية وحسن القول.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية دور الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام نوعان؛ إعلام ناقل للخبر، وإعلام يسهم في بناء الوعي بالتثقيف والتحليل، ويمكن للإعلام الديني بصفة خاصة وللإعلام الوطني بصفة عامة أن يؤدي دورًا عظيمًا في أمرين: الأول في بناء الشخصية الوطنية بالتوجيه السليم الدقيق شريطة أن لا يكون السبق على حساب المضمون.

كما أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تستقبل رمضان بافتتاح 59 مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و(9) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (717) مسجدًا منها (569) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(148) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8 / 3 / 2024 م عدد (11739) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(475) مليون جنيه.

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي دول التعاون الإسلامي

مواد متعلقة

خريطة البرامج "الديجيتال" على قناة الناس فى شهر رمضان

الأزهرى: المرض النفسى ليس عيبًا ولا عارًا يستحى منه الإنسان

ما حكم الدعاء للمتوفى يوم الجمعة؟.. الدكتور علي جمعة يُجيب

وزير الأوقاف: التكافل المجتمعى واجب الوقت وأفضل ما نستقبل به رمضان

"الاستعداد لشهر رمضان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

ما حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

المفتي يُدين جريمة الاحتلال بدوار النابلسى.. ويؤكد: "متعطش لسفك دماء الأبرياء"

للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين