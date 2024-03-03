وزير الأوقاف: الإعلام الديني له دور عظيم في بناء الشخصية وترسيخ الانتماء الوطني

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، الدورة العلمية الدولية السادسة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي بالمشاركة مع المنسقين الإعلاميين بالأوقاف، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي كلمته، هنَّأ وزير الأوقاف، الحضور بشهر رمضان المبارك، مضيفًا: "إننا في هذه الأيام نستعد لاستقبال شهر رمضان، بل الأحرى أن نستعد للقاء الله -عز وجل-، فرمضان وسيلة لا غاية، وهو سبيلنا إلى الله وطريقنا إليه ووسيلتنا عنده".

وأوضح أن الغاية هي مرضاة الله -عز وجل-، وأن من يعملون في الحقل الدعوي والإعلامي، لا سيما الإعلام الديني يمكن أن يحولوا عملهم الوظيفي إلى عبادة محضة، بتجديد النية وحسن القول.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية دور الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام نوعان؛ إعلام ناقل للخبر، وإعلام يسهم في بناء الوعي بالتثقيف والتحليل، ويمكن للإعلام الديني بصفة خاصة وللإعلام الوطني بصفة عامة أن يؤدي دورًا عظيمًا في أمرين: الأول في بناء الشخصية الوطنية بالتوجيه السليم الدقيق شريطة أن لا يكون السبق على حساب المضمون.

كما أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تستقبل رمضان بافتتاح 59 مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و(9) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (717) مسجدًا منها (569) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(148) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8 / 3 / 2024 م عدد (11739) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(475) مليون جنيه.