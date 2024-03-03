الأوقاف: نضع خطة لإصلاح وتجديد المساجد فى رمضان

قال الدكتور أسامة فخري، مدير عام شئون القرآن الكريم بـوزارة الأوقاف، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإصلاح وتجديد المساجد، إضافة إلى حملات النظافة الموسعة بوجود قيادات الوزارة في كل المديريات بالجمهورية، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف "فخري" خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، أنه ستكون هناك خطة مُحكمة من وزارة الأوقاف، لوجود خطة دعوية، وأنشطة، مؤكدًا أنه سيكون هناك 30 ألف درس ديني يوميًا، بكل مساجد الجمهورية.

ندوات لمناقشة قضايا تتعلق بشهر رمضان الكريم

وأضاف مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أنه ستكون هناك ندوات لمناقشة قضايا تتعلق بشهر رمضان الكريم، وتهم رواد المساجد، وتعقد الإثنين والأربعاء بعد صلاة العصر.

https://www.facebook.com/share/v/ds8j6BbJa2ocTEnM/?mibextid=WC7FNe