"أنا بحبك أوى".. طفلة من ذوى الهمم توجه رسالة شكر للرئيس السيسى

وجهت الطفلة "تالية" من ذوي الهمم رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أنا بحبك أوي وكنت مبسوطة إني معك الاحتفالية العام الماضي وهذا العام وشكرًا جدًا ليك".

ورد الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي، قائلًا: "أنا سعيد جدًا إني شوفتك ويا رب تكوني بخير وشكرًا لكلامك الحلو.. دايماً تعلمينا وتقولي لنا كلام حلو".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.