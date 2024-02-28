"نحبكم وندعو لكم".. مصابون من غزة يحضرون احتفالية "قادرون باختلاف"

حضرت مجموعة من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مصر احتفالية "قادرون باختلاف" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهوا كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه ومساندته الدائمة وعلى جهود الدولة المصرية، قائلين: "بنحبكم وبندعيلكم".

احتفالية قادرون باختلاف

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.