الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"نحبكم وندعو لكم".. مصابون من غزة يحضرون احتفالية "قادرون باختلاف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضرت مجموعة من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مصر احتفالية "قادرون باختلاف" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهوا كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه ومساندته الدائمة وعلى جهود الدولة المصرية، قائلين: "بنحبكم وبندعيلكم". 

احتفالية قادرون باختلاف

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

المصابين الفلسطينيين احتفالية “قادرون باختلاف الرئيس السيسي بنحبكم وبندعيلكم احتفالية قادرون باختلاف

مواد متعلقة

مايان السيد تشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضًا بعنوان "أد الحياة"

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أحداث غزة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"

طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

"القومى لذوى الإعاقة": الدستور احترم ذوى الإعاقة وأكد ضرورة تمكينهم بالمجتمع

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

أستاذ التمويل والاستثمار يبرز مردود صفقة رأس الحكمة على المواطن المصرى

ناقد فنى: "المتحدة" طورت الدراما التليفزيونية وساعدت على زيادة القيمة التوعوية والتثقيفية

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

شاب يمزق جسد شقيقه بـ"سكين" لتحرشه بزوجته في النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية