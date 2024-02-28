"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أحداث غزة

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "من غزة.. على هذه الأرض ما يستحق الحياة" عن أحداث قطاع غزة.

وشارك الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي في الفيلم الذي يجسد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ورصد الفيلم جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين وإرسال المساعدات.

احتفالية قادرون باختلاف

كما عرض الفليم التسجيلي حالات من الأطفال والكبار المصابين يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عن استجابته السريعة لدخولهم إلى مصر لتلقي العلاج، وقال أحد الأطفال: "مصر وغزة واحد".

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.