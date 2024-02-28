الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يشهد فيلمًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"، ودور الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم ودمجهم في المؤسسات المختلفة.

وتحرص الدولة المصرية، تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكل مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الهمم، سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته، والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

فعاليات النسخة الخامسة قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رحلة إنجاز

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