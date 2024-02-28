"القومي لذوي الإعاقة": الدستور احترم ذوي الإعاقة وأكد على ضرورة تمكينهم بالمجتمع

قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية تهتم وتحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستورأيضًا احترم ذوي الإعاقة وأكد على ضرورة تمكينهم بالمجتمع.

وأضافت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك اهتمام من الدولة بضرورة تمكين ذوي الهمم في كافة القطاعات وهذا ظهر جليا في عهد الرئيس السيسي، وهناك توعية وتدريب مستمر لذوي الإعاقة كي يتم دمجهم في سوق العمل المصري.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك تكاتف لجهود مختلف مؤسسات الدولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا يظهر في حجم الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الهمم، وتابعت أن الرئيس السيسي يهتم كثيرا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة".