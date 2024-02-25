انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

وضعت الدولة نصب أعينها تنمية كل مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة، ونظرًا لكون منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق.

ويتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي إنشاء عدد من المدن الجديدة في الأقاليم التنموية الواعدة، من بينها مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، انعكاسات إيجابية لمشروع تطوير رأس الحكمة على الاقتصاد المصري

تسهم الاستثمارات الأجنبية المزمع ضخها في السوق في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك.

انعكاسات إيجابية لمشروع تطوير رأس الحكمة على الاقتصاد المصري

ستسهم التدفقات الأجنبية من خلال صفقة مشروع تطوير "رأس الحكمة" في استقرار سعر الصرف.

توفير سيولة دولارية كبيرة ستزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية

ستسهم الاتفاقية في انتعاش الصناعات المرتبطة بالمواد الإنشائية.

المشروع يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وإحداث نقلة حضاريّة به.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tlp14k15IkI