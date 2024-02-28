طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

قالت أميرة حربي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن حياتها تغيرت بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"قادرون باختلاف".

وأضافت، خلال تقديم احتفالية "قادرون باختلاف 5" أمام الرئيس السيسي: "حياتي اتغيرت من النسخة اللي فاتت من (قادرون باختلاف)، بسبب دعمك لينا، وكملت تعليمي بعد ما كنت قررت أوقفه، وحاليًا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية ونفسي أبقى وزيرة أو سفيرة".

احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.