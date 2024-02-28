الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

طالبة من ذوي الهمم
طالبة من ذوي الهمم

قالت أميرة حربي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن حياتها تغيرت بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"قادرون باختلاف".

وأضافت، خلال تقديم احتفالية "قادرون باختلاف 5" أمام الرئيس السيسي: "حياتي اتغيرت من النسخة اللي فاتت من (قادرون باختلاف)، بسبب دعمك لينا، وكملت تعليمي بعد ما كنت قررت أوقفه، وحاليًا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية ونفسي أبقى وزيرة أو سفيرة".

احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ن ذوي الاحتياجات الخاصة أميرة حربي لرئيس السيسي ي للقادرين باختلاف احتفالية قادرون باختلاف

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