الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مايان السيد تشارك في احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضاً بعنوان "أد الحياة"

مايان السيد تشارك
مايان السيد تشارك في احتفالية "قادرون باختلاف

شارك الفنانة مايان السيد في النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وقدمت عرض  بعنوان "أد الحياة" بمشاركة فتاتين من أبطال ذوي الهمم، كما قد العرض مجموعة من الشباب ذوى الهمم. 

احتفالية قادرون باختلاف

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

احتفالية قادرون باختلاف قادرون باختلاف الاحتفالية السنوية أبطال ذوي الهمم عنوان قد الحياة لاتحاد الرياضي المصري

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