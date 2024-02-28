مايان السيد تشارك في احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضاً بعنوان "أد الحياة"

شارك الفنانة مايان السيد في النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وقدمت عرض بعنوان "أد الحياة" بمشاركة فتاتين من أبطال ذوي الهمم، كما قد العرض مجموعة من الشباب ذوى الهمم.

احتفالية قادرون باختلاف

وتنطلق اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.