الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"قادرون باختلاف".. الرئيس السيسى يستجيب لطلب طفلة زيارة العاصمة الإدارية

الطفلة فريدة
الطفلة فريدة

طلبت الطفلة فريدة، من ذوي الهمم، من الرئيس عبدالفتاح  السيسي أن تزور العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "نفسي أنا وأصحابي نشوف الحاجات الجميلة". 

واستجاب الرئيس السيسي على الفور لطلبها، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي، قائلًا: "سوف ننظم رحلات من كل المحافظات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

 

 

الطفلة فريدة م ر العاصمة الإدارية الجديدة ن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاصمة الإدارية الجديدة ننظم رحلات

مواد متعلقة

"نحبكم وندعو لكم".. مصابون من غزة يحضرون احتفالية "قادرون باختلاف"

جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم (فيديو)

مايان السيد تشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضًا بعنوان "أد الحياة"

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أحداث غزة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"

طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

"القومى لذوى الإعاقة": الدستور احترم ذوى الإعاقة وأكد ضرورة تمكينهم بالمجتمع

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية