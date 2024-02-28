"قادرون باختلاف".. الرئيس السيسى يستجيب لطلب طفلة زيارة العاصمة الإدارية

طلبت الطفلة فريدة، من ذوي الهمم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تزور العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "نفسي أنا وأصحابي نشوف الحاجات الجميلة".

واستجاب الرئيس السيسي على الفور لطلبها، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة الدولي، قائلًا: "سوف ننظم رحلات من كل المحافظات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.