جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم (فيديو)

تولي الدولة عناية كبيرة لذوي الهمم، وتُعد مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.

كما تُعد مصر نبراسًا لباقي الدول، وذلك لاقتناعها التام بذوي الهمم، وما لديهم من قدرات وإمكانيات.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز المعلومات عن دعم ذوي الهمم:

- أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عامًا لذوي الهمم.

- تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

- تم إطلاق تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.

- إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمساعدة في الحصول على الخدمات المختلفة.

- تعدد الخدمات المقدمة لذوي الهمم في القطاع الصحي، ومنها خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكل المستشفيات الحكومية.

- توفير مكاتب التأهيل الاجتماعي وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية.