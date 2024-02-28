الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم (فيديو)

ذوي الهمم
ذوي الهمم

تولي الدولة عناية كبيرة لذوي الهمم، وتُعد مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.

كما تُعد مصر نبراسًا لباقي الدول، وذلك لاقتناعها التام بذوي الهمم، وما لديهم من قدرات وإمكانيات.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز المعلومات عن دعم ذوي الهمم:

- أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عامًا لذوي الهمم.

- تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

- تم إطلاق تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.

- إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمساعدة في الحصول على الخدمات المختلفة. 

- تعدد الخدمات المقدمة لذوي الهمم في القطاع الصحي، ومنها خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكل المستشفيات الحكومية. 

- توفير مكاتب التأهيل الاجتماعي وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية. 

أصحاب الهمم ذوي الهمم الرئيس السيسي 2018 عاما لذوي الهمم القطاع الصحي

مواد متعلقة

مايان السيد تشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضًا بعنوان "أد الحياة"

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أحداث غزة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"

طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

"القومى لذوى الإعاقة": الدستور احترم ذوى الإعاقة وأكد ضرورة تمكينهم بالمجتمع

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

أستاذ التمويل والاستثمار يبرز مردود صفقة رأس الحكمة على المواطن المصرى

ناقد فنى: "المتحدة" طورت الدراما التليفزيونية وساعدت على زيادة القيمة التوعوية والتثقيفية

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

شاب يمزق جسد شقيقه بـ"سكين" لتحرشه بزوجته في النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية