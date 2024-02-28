ملهمون.. الرئيس السيسى يستمع إلى قصص مؤثرة عن أبطال ذوى الهمم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن الملهمين من "قادرون باختلاف"، وذلك في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وروت مجموعة من ذوي الهمم بطولاتهم في مختلف الرياضات ومجالات الحياة المختلفة، تأكيدًا منهم على أهمية الاستمرار في العمل مهما كانت الظروف، حيث روت إحدى الفتيات أنها تعلمت ركوب الخيل، وأصبحت أول كفيفة تعبر الحواجز، وروت أخرى أنها تتمكن من الرسم عن طريق الفم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعراض "قد الحياة" لمجموعة من أبطال ذوي الهمم، وذلك ضمن فقرات احتفالية قادرون باختلاف.