الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ملهمون.. الرئيس السيسى يستمع إلى قصص مؤثرة عن أبطال ذوى الهمم

جريدة الدستور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن الملهمين من "قادرون باختلاف"، وذلك في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وروت مجموعة من ذوي الهمم بطولاتهم في مختلف الرياضات ومجالات الحياة المختلفة، تأكيدًا منهم على أهمية الاستمرار في العمل مهما كانت الظروف، حيث روت إحدى الفتيات أنها تعلمت ركوب الخيل، وأصبحت أول كفيفة تعبر الحواجز، وروت أخرى أنها تتمكن من الرسم عن طريق الفم. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعراض "قد الحياة" لمجموعة من أبطال ذوي الهمم، وذلك ضمن فقرات احتفالية قادرون باختلاف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف أول كفيفة تعبر الحواجز و مجالات الحياة ن ذوي الهمم

مواد متعلقة

"نحبكم وندعو لكم".. مصابون من غزة يحضرون احتفالية "قادرون باختلاف"

جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم (فيديو)

مايان السيد تشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف".. وتقدم عرضًا بعنوان "أد الحياة"

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أحداث غزة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"

طالبة من ذوى الهمم للرئيس السيسى: "حياتى اتغيرت بدعمك لينا.. ودخلت كلية قمة"

"القومى لذوى الإعاقة": الدستور احترم ذوى الإعاقة وأكد ضرورة تمكينهم بالمجتمع

انعكاسات إيجابية غير مسبوقة لمشروع تنمية رأس الحكمة.. وإحداث نقلة حضاريّة

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية