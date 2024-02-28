الرئيس السيسى لحسين الجسمى: الشيخ محمد أخ.. وأهل الإمارات حبايبنا ووجودك معنا رسالة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة غنائية للفنان الإماراتي حسين الجسمي ضمن فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

ووجه الرئيس السيسي كلمة لحسين الجسمي قائلاً: "شكراً على إحساسك وأغانيك واحنا شعب واحد وإخوات.. وأهل الإمارات حبايبنا والشيخ محمد بن زايد أخ لي.. ووجودك معنا رسالة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.