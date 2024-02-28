الرئيس السيسى: "سعيد بوجودى وسط أبطال قادرون باختلاف"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تشرف بحضور احتفالية "قادرون باختلاف"، وأنه يوم يعيش عليه باقي السنة، معقبًا: "سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالاحتفالية، أنه بدون مبالغة في هذا اليوم نرى عالمًا الحقيقة ليست واضحة فيه، ولكن هناك يوم سنرى فيه الحقيقة كاملة ويتبقى العمل الطيب فقط، متابعًا: "إحنا بنعتبر الاحتفالية فرصة لينا كلنا لنرى عظمة ربنا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق اليوم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.