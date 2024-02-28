الرئيس السيسى ممازحًا "سيدة بحبك ياريس": "هنعمل مشكلة فى البيت كده"

عبرت سيدة عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية قادرون باختلاف، بقولها "بنحبك ياريس والله".

وجاء رد الرئيس السيسي مفاجئا على السيدة، حيث مازحها بقوله "هنعمل مشكلة في البيت كده".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.