الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حال إلغاء اللقاء.. الزمالك يحول مباراة سوار الغينى لمران بالجماهير قبل القمة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحويل مواجهة الليلة أمام سوار الغيني حال عدم حضور الأخير، لمران بحضور الجماهير.

ويسعى جوميز للاستفادة من تواجد الجماهير في منح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر للسعودية ومواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وكان نادي سوار الغيني، أعلن اليوم الإثنين، عن أن فريقه لن يسافر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال سوار في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: "نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق بمباراة الزمالك وسوار المقررة يوم الأحد 3 مارس 2024، على الرغم من جهودنا، إلا أن صعوبات السفر غير المتوقعة أثرت على قدرة فريقنا على الوصول إلى القاهرة في الوقت المناسب للمباراة".

وأضاف: "وبعد التبادلات التي أجريناها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فإننا ندرس بشكل فعال خيارات تأجيل المباراة. في هذه الأثناء، يعود فريقنا إلى مدينة كانكان قادمًا من باماكو في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث نستعد لمباراتنا القادمة ضد ميلو إف سي".

وتابع البيان: "نحن نقدر دعمكم وتفهمكم الثابت خلال هذا الوقت العصيب، كن مطمئنًا، سنبقيك على اطلاع فور توفر أي أخبار. شكرًا لكم على إخلاصكم. معًا سنتغلب على هذه العقبة ونواصل التألق".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، عن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني، والتي كان مقررًا لها في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موقف الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

ويحتل الزمالك، صدارة المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية، برصيد 13 نقطة، حيث ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي، يليه أبوسليم الليبي، في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

ويحتل ساجراد إيسبيرانكا الأنجولي، المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، في حين يحتل سوار الغيني، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

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