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مصر

أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

ياميش رمضان 2024
ياميش رمضان 2024

زاد البحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والتي تكفي أفراد الأسرة خاصة مع تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة ووجود سيولة مرورية في البنوك.

أسعار ياميش رمضان 2024

يعد شراء الياميش عادة مصرية مرتبطة بشهر رمضان وذلك لاستخدامها في الحلويات الشرقية والتي تساعد على تعويض العناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم أثناء الصيام لذلك يحرص على شراؤها الملايين من الأسر المصرية لذلك يعرض الدستور للقراء أسعار ياميش رمضان 2024 في السواق المصرية والتي جاءت كما يلي:-

  • سجل سعر كيلو البلح في الأسواق المصرية من 18 - 60 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الزبيب البلدي في الأسواق المصرية من  60 - 180 جنيه.
  • سجل سعر قمر الدين في الأسواق المصرية من85 - 100 جنيه.
  • سجل سعر عرقسوس وزن 250 جرام في الأسواق المصرية من 50 جنيه.
  • سجل سعر كيلو السوداني المقشر في الأسواق المصرية من 60 - 100 جنيه.
  • سجل سعر كيلو جوز الهند في الأسواق المصرية من  60  - 160 جنيه.
  • سجل سعر كيلو المشمشية في الأسواق المصرية من 200 - 460 جنيه.
  • سجل سعر تمر هندي وزن 300 جرام في الأسواق المصرية من 30 - 60 جنيه.
  • سجل سعر بندق محمص وزن 400 جرام في الأسواق المصرية من 60  - 80 جنيه.
  • سجل سعر كيلو القراصيا في الأسواق المصرية من 200 - 360جنيه.

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أسعار الياميش في منافذ وزارة الزراعةرمضان 2024

  • سجل سعر قمر الدين في منافذ وزارة الزراعة 35 جنيه.
  • سجل سعر تين السواري في منافذ وزارة الزراعة 85 جنيه.
  • سجل سعر الزبيب بناتي فاتح في منافذ وزارة الزراعة 80 جنيه.
  • سجل سعر السوداني المقشر في منافذ وزارة الزراعة 60 جنيه.
  • سجل سعر المشمشية في منافذ وزارة الزراعة 520 جنيه.
  • سجل سعر جوز الهند في منافذ وزارة الزراعة 55 جنيه.
  • سجل سعر القراصيا المجففة وزن 500 في منافذ وزارة الزراعة 140 جنيه.
  • سجل سعر المشمشية وزن 400 جرام في منافذ وزارة الزراعة 149 جنيه.

 

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