الأحد 25 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

بأنواعها المختلفة.. أسعار ياميش رمضان 2024

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يبحث الكثيرون عن أسعار ياميش رمضان 2024، وخاصة مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان في ١١ مارس ٢٠٢٤، ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٤ ، بأنواعها المختلفة وفقًا للأسعار المتوفرة في الأسواق، والتي تعد استرشادية للمستهلك.

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أسعار ياميش رمضان 2024

 

يتراوح سعر كيلو التمر من 40 - 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 60 - 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 - 120 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الزبيب من 80 - 250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو القراصيا من 40 - 120 جنيها.

يتراوح سعر لفة قمر الدين من 25 - 30 جنيها.

يتراوح سعر المشمش وزن 200 جرام من 40 - 149 جنيها.

يتراوح سعر التمر الهندي وزن 300 جرام من 20 - 38 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الزبيب التركي من 200 - 220 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 200 - 240 جنيها.

يتراوح سعر علبة تمر وزن 700 جرام من 50 - 70 جنيها.

يتراوح سعر التين المجفف وزن 250 من 100 - 126 جنيها.

يتراوح سعر رول قمر الدين وزن 400 جرام من 100 - 110 جنيهات.

 

أسعار مكسرات شهر رمضان 2024

 

يتراوح سعر كيلو الفستق من 350 جنيها إلى 600 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البندق من 200 جنيه إلى 450 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكاجو من 300 جنيه إلى 650 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللوز من 250 جنيها إلى 550 جنيها.

يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 220 جنيها إلى 400 جنيه.

 

موعد حلول شهر رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول شهر رمضان الكريم، يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

أسعار ياميش رمضان 2024 موعد حلول شهر رمضان رمضان كيلو التمر كيلو التين المجفف

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