الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد استطلاع رؤية الهلال

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

يبحث الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، مع اقتراب حلول الشهر الكريم، الذي ينتظره المسلمون حول العالم لأداء الشعائر الدينية سواء الصيام أو الصلاة، ويتبقى أقل من 7 أيام على حلول شهر رمضان الكريم، وفقًا للحسابات الفلكية، وما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية.

الأحد.. "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال شهر رمضان

موعد شهر رمضان 2024

يحل شهر رمضان 2024، يوم الإثنين الموافق 11 مارس،2024 على أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان الكريم، يوم 29 شعبان الجاري، فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، و يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وانتم بخير ورمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة.

اللهم اكتب لنا ولكم صالح الاعمال في رمضان المكرم وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركاتكل سنة وانتم بخير وعساكم من عواده رمضان كريم.

اللهم أكتب لنا ولكم الصيام والقيام وخالص الاعمال في شهر رمضان الكريم ويرزقنا واياكم جنة الخلد.

اللهم اسعد احبتي وحافظ عليهم واجعل شهر رمضان الكريم مغفرة لهم.

يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه لكي قبل الكل أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا.

يا رب بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن أهديكم أجمل شعور بحلول شهر رمضان المبارك.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم أمانيًا تسبق تهانيًا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر أقر الله عينك.

مصر تسعى لتحقيق هدنة في غزة قبل شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام فى أول أسبوع له

موعد عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445، وفقًا للحسابات الفلكية.

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