الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر تسعى لتحقيق هدنة في غزة قبل شهر رمضان

هدنة
هدنة

أفادت الإعلامية قصواء الخلالي، بأن مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أكدت تحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء الذي يبث على قناة سي بي سي، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الجهود الرامية إلى وقف العنف والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقمع والقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الخلالي إلى أن مصر لا تقتصر على الوساطة بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية، بل تقدم أيضًا المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة الذين يعانون من نقص في الغذاء والدواء والماء.

وانتقدت الخلالي الذين يحاولون التشويش على الموقف المصري، والشك في صدقيته، مؤكدة أن مصر تقف بكل قوة مع القضية الفلسطينية، وترد على كل من يحاول المساس بدورها.

قصواء الخلالي وقف إطلاق النار غزة رمضان في المساء مع قصواء الشعب الفلسطيني مصر الاحتلال

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