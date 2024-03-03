الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اعرف هتقبض كام قبل رمضان.. ميعاد مرتب شهر مارس 2024

مرتب
مرتب

يتساءل كثير من المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن ميعاد مرتب شهر مارس 2024 وصافي المرتب بعد الزيادة 2024 وموعد الحصول عليها .

ميعاد مرتب شهر مارس 2024

وزادت انشغال المواطنين بـ موعد قبض مارس ٢٠٢٤ والمقرر تطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله ومعرفة صافي المرتب بعد الزيادة 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق  27 مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات

وأقرت وزارة المالية حزمة من الحماية المجتمعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه على أن يتم تطبيقها مع مرتبات شهر مارس وتتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين ١٠٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه ، ويستطيع الموظف معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد زيادة الدرجات الوظيفية .

قبل رمضان ... موعد قبض معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

من هنا.. رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2024

جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة ٢٠٢٤

مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة ارتفعت من ٤٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه  بواقع ألفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة ارتفعت من ٤٥٠٠ جنيه إلى ٦٥٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة ارتفعت من ٥٠٠٠ جنيه إلى ٧٠٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .


صافي المرتب بعد الزيادة 2024


مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة ارتفعت من ٥٥٠٠ جنيه إلى ٧٥٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .


مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية ارتفعت من ٦٠٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .


مرتبات الدرجة الوظيفية الاولي ارتفعت من ٧٠٠٠ جنيه إلى ٩٠٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .


مرتبات الدرجة الوظيفية الأولي أ (مدير عام ) ارتفعت من ٨٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه بواقع ألفين جنيه .


مرتبات الدرجة الوظيفية العليا ارتفعت من ٩٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة آلاف جنيه .


مرتبات الدرجة الوظيفية الممتاز ارتفعت من ١١٠٠٠ جنيه إلى ١٤٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة آلاف جنيه .

كان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور إلى ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو   ١٨٠ مليار جنيه. 

ميعاد مرتب شهر مارس 2024 جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة ٢٠٢٤ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 صافي المرتب بعد الزيادة 2024 جدول زيادة المرتبات موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات موعد صرف الزيادات الجديدة صرف مرتبات شهر مارس

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