من هنا.. رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2024
مكّن التحول الرقمي من إمكانية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بكل سهولة من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء في مصر دون الحاجة إلى انتظار محصل الكهرباء أو التوجه إلى شركة الكهرباء لتسجيل القراءة ودفع الفاتورة.
نوضح في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2024 من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء في مصر.
تسجيل قراءة عداد الكهرباء 2024
في البداية يكون الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اضغط هنا
ثم اختيار الشركة التي تغذي الكهرباء في منطقتك السكنية من الشركات التالية
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
بعد اختيار الشركة التي توزع الكهرباء في منطقتك السكنية يمكنكم بعدها اختيار ايقونة تسجيل قراءة عداد الكهرباء او ايقونة الاستعلام عن الفواتير
بعد اختيار ادخل الأرقام الموجودة على العداد والمكون من 10 أرقام
أسعار شرائح الكهرباء 2024
الشريحة الأولى تبدأ من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا
الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا
الشريحة الثالثة تبدأ من 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا
الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا
الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا
الشريحة السادسة تبدأ من من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا
الشريحة السابعة تبدأ من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا