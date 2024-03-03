الأحد 03 مارس 2024
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اقتصاد

من هنا.. رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2024

الكهرباء
الكهرباء

مكّن التحول الرقمي من إمكانية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بكل سهولة من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء في مصر دون الحاجة إلى انتظار محصل الكهرباء أو التوجه إلى شركة الكهرباء لتسجيل القراءة ودفع الفاتورة.

نوضح في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مارس 2024 من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء في مصر. 

تسجيل قراءة عداد الكهرباء 2024 

 

في البداية يكون الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اضغط هنا 

ثم اختيار الشركة التي تغذي الكهرباء في منطقتك السكنية من الشركات التالية 

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

 

بعد اختيار الشركة التي توزع الكهرباء في منطقتك السكنية يمكنكم بعدها اختيار ايقونة تسجيل قراءة عداد الكهرباء او ايقونة الاستعلام عن الفواتير 

بعد اختيار ادخل الأرقام الموجودة على العداد والمكون من 10 أرقام 

 

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أسعار شرائح الكهرباء 2024 

 

الشريحة الأولى تبدأ من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا 

الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا 

الشريحة الثالثة تبدأ من 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا 

الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا

الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا

الشريحة السادسة تبدأ من من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا 

الشريحة السابعة تبدأ من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا 

 

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